РНБО доручила силовикам забезпечити громадський порядок у зоні АТО

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МВС та СБУ доручено невідкладно забезпечити належну охорону об'єктів газо- та електропостачання, транспортної інфраструктури в районі проведення АТО

Рада національної безпеки й оборони України доручила правоохоронним органам вжити заходів щодо забезпечення громадського порядку в районі проведення АТО на Донбасі. Про це йдеться в рішенні Ради, яке своїм указом від 16 лютого ввів у дію президент Петро Порошенко.

Крім того, МВС та СБУ доручено невідкладно забезпечити належну охорону об'єктів газо- та електропостачання, транспортної інфраструктури в районі проведення АТО і створення належних умов безпеки для їх безперебійного функціонування.

«Національній поліції України, Національній гвардії України, Службі безпеки України забезпечити безпеку і виключити можливість у встановлений законом спосіб спроби порушення громадського порядку на об'єктах критичної інфраструктури... Службі безпеки України невідкладно активізувати роботу з нейтралізації спроб російських спецслужб, їх агентури, пов'язаних з ними підривних елементів та диверсійно-розвідувальних груп ускладнити функціонування об'єктів критичної інфраструктури», - йдеться в документі.