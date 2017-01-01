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    РНБО не розглядала можливості силового розгону блокадників, - Насалик

    • Сьогодні, 00:22
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    РНБО на засіданні розглядав питання нейтралізації загрози енергетичній безпеці України

    На засіданні Ради національної безпеки і оборони не розглядали можливості припинення блокади на Донбасі силовими методами.

    Про це міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик розповів у програмі «Лівий берег з Сонею Кошкіною» на 24 Каналі.

    Міністр запевнив, що про припинення блокади на Донбасі силою наразі ніхто не планує.

    Нагадаємо, що 15 лютого Кабмін запровадив надзвичайні заходи в енергетиці у зв'язку із блокадою вивезення вугілля із непідконтрольних територій.

    За даними «Укрзалізниці», через блокування руху поїздів на Донбасі Україна не отримала майже 240 тис. тонн енергетичного вугілля, а галузь зазнала 53,5 млн грн збитків.

    Наразі керівникам областей доручили скласти графіки зменшення споживання світла.

    Також стало відомо, кому не вимикатимуть світло через кризу в енергетиці.

    Нагадаємо, міністр пояснив суть надзвичайного стану в енергетиці країни.

    Президент Петро Порошенко жорстко розкритикував блокувальників Донбасу.

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