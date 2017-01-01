РНБО не розглядала можливості силового розгону блокадників, - Насалик

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РНБО на засіданні розглядав питання нейтралізації загрози енергетичній безпеці України

На засіданні Ради національної безпеки і оборони не розглядали можливості припинення блокади на Донбасі силовими методами.

Про це міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик розповів у програмі «Лівий берег з Сонею Кошкіною» на 24 Каналі.

Міністр запевнив, що про припинення блокади на Донбасі силою наразі ніхто не планує.

Нагадаємо, що 15 лютого Кабмін запровадив надзвичайні заходи в енергетиці у зв'язку із блокадою вивезення вугілля із непідконтрольних територій.

За даними «Укрзалізниці», через блокування руху поїздів на Донбасі Україна не отримала майже 240 тис. тонн енергетичного вугілля, а галузь зазнала 53,5 млн грн збитків.

Наразі керівникам областей доручили скласти графіки зменшення споживання світла.

Також стало відомо, кому не вимикатимуть світло через кризу в енергетиці.

Нагадаємо, міністр пояснив суть надзвичайного стану в енергетиці країни.

Президент Петро Порошенко жорстко розкритикував блокувальників Донбасу.

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