Робота аеропортів Берліна паралізована страйками

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Аеропорт Тегель

Наземні служби аеропортів оголосили 25-годинний страйк

В понеділок, 13 березня, близько двох тисяч співробітників наземних служб в берлінських аеропортах Тегель і Шенефельд, які домагаються підвищення заробітної плати, почали 25-годинний страйк. Страйк проводиться за ініціативою німецької профспілки Verdi.

Представники повітряних гаваней повідомили, що скасовані практично всі рейси: 448 - в Тегелі і 194 - в Шенефельді. Співробітники авіакомпанії Lufthansa, в свою чергу, вже сповістили, що вильоти з Мюнхена і Франкфурта-на-Майні в Берлін і в зворотному напрямку виконуватися не будуть.

Наземні служби відповідають, зокрема, за реєстрацію пасажирів і завантаження багажу на борт літаків.

Представник профспілки Verdi заявив, що, оскільки представники аеропортів не висунули нових пропозицій про підвищення зарплати, страйк буде продовжено. Йдеться про підвищення погодинної оплати праці з 11 до 12 євро в рамках колективного трудового договору на рік. Роботодавець, однак, поки виявив готовність збільшити платню працівників лише на 8 відсотків протягом майбутніх трьох років, відзначає агентство Reuters.

Акція завершиться у вівторок, 14 березня, близько 05:00 за місцевим часом (07:00 мск).

У п'ятницю, 10 березня, в аеропортах Тегель і Шенефельд вже були скасовані сотні рейсів через страйк.

Джерело: DW