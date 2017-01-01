Роботодавцям не потрібні ані працівники, старші 45 років, ані вчорашні студенти – кадровики



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кожен другий «білий комірець» стверджує, що знає випадки, коли близькі або знайомі не могли працевлаштуватися через невідповідність свого віку вакантній посаді – переважно це стосується людей передпенсійного віку

Понад 80% українців стикалися з випадками, коли одним з ключових критеріїв прийому на роботу був вік. Про це свідчать результати дослідження Міжнародного кадрового порталу hh.ua.

Кожен другий «білий комірець» стверджує, що знає випадки, коли близькі або знайомі не могли працевлаштуватися через невідповідність свого віку вакантній посаді – переважно це стосується людей передпенсійного віку. Водночас кожен двадцятий респондент зазначив, що зустрічає вікову дискримінацію серед знайомих старшого віку, які вже після виходу на пенсію не проти попрацювати.

Разом з тим кожен п'ятий стверджує, що його знайомі, які щойно закінчили вуз, не можуть працевлаштуватися через брак досвіду.

Традиційно вважається, що найчастіше питання вікової дискримінації стосується людей старшого віку. Але дані проведеного опитування свідчать про те, що, як правило, молоді спеціалісти часто стикаються з тим, коли роботодавець хоче знайти молодого, але дуже досвідченого співробітника, який добре розуміється на суміжних сферах діяльності.

Як повідомлялось, оклад більшості офісних співробітників у Києві починається від 4 тис. грн і рідко опускається нижче цієї позначки. У регіонах ситуація виглядає дещо інакше. Тут зарплата більше ніж третини офісних співробітників не перевищує 4 тис. грн.