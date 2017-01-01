Родичі британського бізнесмена твердять, що його вбила дружина-українка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Баррі Прінг і Ганна Зюзіна

У 2008 році 47-річного Баррі Прінга збила машина на трасі під Києвом, коли він намагався зловити таксі

Родина заможного британського бізнесмена Баррі Прінга упевнена, що його вбили на замовлення дружини-українки. Про це стало відомо під час дізнання - попереднього розслідування, що часто має на меті встановити причину смерті.

У 2008 році 47-річного Баррі Прінга збила машина на трасі під Києвом, коли він намагався зловити таксі. Його дружина Ганна Зюзіна в цей момент повернулася до ресторану нібито за зниклою рукавичкою.

Коронер Елізабет Ієрланд винесла рішення, що йдеться про кримінальне вбивство.

«Його реакція була сповільнена через інтоксикацію. На машині були крадені номери, вона не загальмувала і не зупинилася», - сказала вона.

За її словами, ця справа показала труднощі розслідування смерті за кордоном.

Ганна Зюзіна була на 19 років молодшою за чоловіка. За кілька днів після його смерті вона спробувала заявити права на його активи.

Родина вважає, що машина збила бізнесмена не випадково.

Пара познайомилася через інтернет і одружилася у 2007 році після чотириденних заручин.

Матір пана Прінга заявила, що пані Зюзіна назвалася вчителькою, але насправді була стриптизеркою.

«Ми переконані, що Анна якимось чином причетна до його смерті, щоб успадкувати гроші і власність», - заявила вона. «Я була дуже здивована тим, як холодно вона поводилася з Баррі. Вона була ледачою, ані пальцем не хотіла поворухнути», - твердить жінка.

Дізнання почуло, що після смерті чоловіка пані Зюзіна продала його Range Rover, майно й помешкання і перевела гроші з його банківського рахунку.

Коронер заявила, що жінку «наполегливо» запрошували взяти участь у дізнанні, але безуспішно. У своїй заяві вона сказала, що вже тричі розмовляла з українською поліцією і не може додати до цього щось нове.

За словами детектива Джонатана Воттса, пана Прінга збила машина, що їхала з вимкненими фарами на швидкості 75 км/год. Він також сказав, що свідки на місці події описали цей інцидент як зумисний.

Українська поліція закрила розслідування щодо смерті бізнесмена, але повторно відкрила кримінальну справу у 2011 році за статтею про вбивство.

Джерело: ВВС Україна