Родичі жертв рейсу MH17 вимагають відновити пошуки останків в Україні

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Після знахідки нідерландського журналіста на Донбасі родичі жертв рейсу MH17 мають намір вимагати відновлення пошуків останків в Україні.

Після знахідки нідерландського журналіста на Донбасі родичі жертв рейсу MH17 мають намір вимагати відновлення пошуків останків в Україні.

Як заявив в суботу, 14 січня, інформагентству AFP Еверт ван Зейтвелд з організації, яка об'єднує родичів жертв рейсу MH17, «ми не хочемо, щоб людські останки там залишалися». Організація має намір ставити перед відповідними органами Нідерландів питання про відновлення пошуків.

Ввечері 7 січня у нідерландського журналіста, який прибув з України, в амстердамському аеропорту «Схіпхол» вилучили предмети, знайдені на місці падіння літака. Серед них виявився і фрагмент людської кістки. ДНК-тест показав, що кістка належить одному із загиблих пасажирів рейсу MH17, який був збитий над Донецькою областю 17 липня 2014 року. Жертву було ідентифіковано раніше.

Еверт ван Зейтвелд наголосив, що знахідка жірналіста розбурхала болісні рани у родичів жертв, які хочуть отримати відповідь на запитання: чому йому вдалося знайти фрагменти останків після завершення ретельних пошукових робіт? Раніше ван Зейтвелд зазначав, що затриманий журналіст виявив кістку в сараї, куди пошукова команда зносила усі предмети, знайдені на місці падіння уламків.

Нагадаємо, наприкінці вересня 2016 року Міжнародна слідча група з розслідування обставин трагедії рейсу MH17 заявила, що малайзійський літак був збитий ракетою «Бук», привезеною з Росії. Водночас слідчі не стали називати винуватців трагедії.