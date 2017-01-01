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    Родичі жертв теракту в США подали до суду на Facebook, Google і Twitter

    • Сьогодні, 04:22
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    Постраждала внаслідок теракту у Сан-Бернандіно
    Постраждала внаслідок теракту у Сан-Бернандіно

    Позивачі вважають, що компанії допускають вільну пропаганду ІДІЛ в соцмережах

    Родичі трьох жертв теракту у американському місті Сан-Бернардіно подали до суду на Facebook, Google і Twitter через поширення бойовиками «Ісламської держави» пропаганди в соцмережах.

    Про це повідомляє Reuters.

    Позивачі вважають, що компанії допускають вільну пропаганду ІДІЛ в соцмережах, «усвідомлено і безвідповідально» допускаючи створення терористами акаунтів. Таким чином вони надали цьому угрупованню «матеріальну підтримку» і зробили можливими подібні теракти, вважають сім'ї загиблих. Вони переконані, що без Twitter, Facebook і Google (YouTube) розвиток «Ісламської держави» за останні кілька років був би неможливим.

    Представники Twitter і Google від коментарів відмовилися, зв'язатися з Facebook агентству не вдалося.

    Нагадаємо, у Сан-Бернардіно 2 грудня 2015 року подружжя відкрило вогонь в центрі допомоги людям з інвалідністю Inland Regional Center. В результаті 14 людей загинули, 21 дістали поранень. Обидва стрілки були вбиті. Відповідальність за вчинене взяла на себе «Ісламська держава».

    Джерело: Громадське

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