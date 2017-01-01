Родина Порошенків привітала Україну з Різдвом

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Родина Порошенків

Президент попросив помолитися за бійців АТО, а його дочка заграла на фортепіано

Президент Петро Порошенко разом з дружиною Мариною Порошенко та дітьми Євгенією, Олександрою та Михайлом привітали українців з Різдвом Христовим.

Про це повідомляє президентська прес-служба.

З нагоди свята Олександра виконала на фортепіано знамениту композицію «Щедрик» Миколи Леонтовича. Глава держави нагадав, що вперше цей музичний твір пролунав сто років тому, а згодом українська мелодія стала надбанням всього людства – під назвою Carol of the Bells. «Слухаємо її, і неначе бачимо ластівочку, яка несе кожному з нас щастя й добробут, а державі нашій – мир і процвітання», – зазначив Петро Порошенко.

Глава держави наголосив, що Різдво Христове є великим церковним та глибоко родинним святом. «Незбагненне диво – народження у вертепі Сина Божого – назавжди змінило світ. Це диво нагадало, що найголовніша заповідь – любити ближніх як самих себе. Народженню Ісуса раділи небо й земля, Діва Марія та Йосип, пастухи й волхви. Усім своїм життям Ісус долав зло і дарував віру у спасіння», – сказав президент.

У свою чергу дружина глави держави зазначила, що світлий і радісний день Різдва надихає всіх бути чуйними й уважними, ділитися теплом своїх сердець і простягати руку допомоги. «Впевнена, що всім нам хочеться зробити світ привітним та добрішим. І для цього потрібно зовсім мало – бути гарним прикладом для своїх дітей, стати вірним другом і товаришем, любити ближнього, Україну та її народ. І тоді наші тривоги стануть надією, а сумніви розвіються відчуттям гідності», – сказала пані Марина.

Президент зазначив, що українці з давніх давен наповнюють Різдво урочистістю та святістю, а вертепи і колядки після служби Божої стали унікальним духовним надбанням українського народу. «У це прекрасне свято, коли всі збираються за родинним столом, пропоную найперше біля святих образів помолитися за воїнів, які і в ці новорічно-різдвяні дні захищають нас від ворога-антихриста. Звертаюся до новонародженого Спасителя із проханням дати їм сил і берегти їхні земні життя. І всю нашу країну врятуй, Господи, від усякого зла», – сказав глава держави.

«Бажаємо всім здоров’я, міцності духу, реалізації мрій і сповнення намірів, а головне – Божого благословення. Смачної куті та веселих свят, бо аж «три празники в гості». Христос народився!» – привітав Петро Порошенко.