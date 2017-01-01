Родина військового, загиблого у АТО, отримає від держави понад 1,2 млн грн, - Порошенко

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Петро Порошенко підписав закони про грошове забезпечення військових та їхніх родин Фото: Адміністрація президента

Президент додав, що спільними зусиллями з волонтерами вдалося суттєво покращити рівень речового, харчового, медичного, логістичного забезпечення та озброєння

Наразі грошову компенсацію родинам військових, які загинули на передовій, збільшено на 50% і тепер вона становить 1,2 млн грн.

Про це заявив у четвер президент України Петро Порошенко під час підписання законів щодо підвищення соціального захисту військових та членів їхніх сімей, інформує прес-служба глави держави.

«Ми навіть в цих важких умовах прийняли рішення про те, що підвищуємо на 50% (грошову компенсацію – ред.), і родина отримає понад 1,2 млн гривень від держави – якщо це (загибель військового – ред.) відбулося безпосередньо в бою», - сказав він.

Президент також додав, що з 400 тис. грн до близько 640 тис. грн підвищилася компенсація у випадку інвалідності І групи.

Сьогодні Порошенко в присутності міністра оборони Степана Полторака, начальника Генерального штабу Віктора Муженко та координаторів центрів допомоги учасникам АТО Олексія Ліпіріді та Анни Янчевської підписав Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення рівня соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей» та Закон «Про внесення змін до статті 15 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щодо надання членам сімей загиблих пільг без урахування середньомісячного сукупного доходу сім’ї».