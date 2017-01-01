Роки президентства Трампа стануть важкими для ЦРУ - американський екс-розвідник

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Трамп хоче слабке ЦРУ, тому що управління протистоїть йому і його російським друзям, - колишній співробітник відомства

В історії США ніколи не було відкритої ворожнечі між ЦРУ і президентом. В минулому були проблеми, але їх вирішували за зачиненими дверима, а не в Twitter або в прямому ефірі. Про це заявив колишній співробітник ЦРУ Джон Кіріаку, пише La Repubblica.

Кіріаку побоюється, що з приходом Трампа в Білий дім і в умовах, коли обидві палати Конгресу знаходяться під контролем республіканців, програма застосування тортур, заморожена Обамою в 2009 році і заборонена в 2015-му, «може бути з легкістю відновлена»

«Трамп хоче слабке ЦРУ, тому що управління протистоїть йому і його російським друзям. Крім того, його радник з національної безпеки генерал Флінн ненавидить ЦРУ і не довіряє його агентам», - розповів колишній співробітник відомства.

«Не думаю, що це будуть легкі роки для ЦРУ», - резюмував Кіріаку.

Як відомо, Трамп критично висловлювався щодо роботи ЦРУ та інших розвідувальних служб у зв'язку з їх заявами про причетність Росії до хакерських атак під час виборів в США. Протягом кількох останніх тижнів Трамп звинувачував спецслужби у витоку недостовірної інформації, в якій ішлося про те, що нібито Москва збирала компромат на нього. Це призвело до досить різкої заочної полеміки між нинішнім президентом і колишнім директором ЦРУ Джоном Бреннаном.