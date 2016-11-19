Роман Софії Андрухович «Фелікс Австрія», який став книгою року BBC, збираються екранізувати

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Софія Андрухович

Вже в лютому проект екранізації буде представлено на кіноринку в рамках Берлінського кінофестивалю

Роман Софії Андрухович «Фелікс Австрія», що став книгою року BBC у 2014-му, буде екранізовано. Про це повідомляє компанія FILM.UA Group, яка придбала права на адаптацію книги.

Поки що проект фільму перебуває на стадії переговорів із потенційними зарубіжними партнерами. Продюсером картини виступить Надія Зайончковська.

Роман «Фелікс Австрія» вийшов у 2014 році і тоді ж отримав нагороду «Книга року BBC» і премію «Літакцент року». У 2016 році в австрійському видавництві Residenz Verlag вийшов переклад книги німецькою – в Австрії роман Андрухович вийшов під назвою «Паперовий хлопчик». Влітку того ж року «Фелікс Австрія» видали у Польщі.

Продюсер фільму Надія Зайончковська заявила, що вже в лютому проект екранізації буде представлено на кіноринку в рамках Берлінського кінофестивалю.

«У першу чергу ми ведемо пошук партнерів на тих територіях, де книга вже була видана – в Польщі, Німеччині, Австрії та Швейцарії, – додає продюсер. – Читаючи книгу, я в певний момент усвідомила, що читаю не лише для задоволення, а й підсвідомо створюю список причин, за якими книгу варто екранізувати».

За словами Софії Андрухович, вона не замислювалася про можливу екранізацію, коли писала роман, але після його публікації отримала багато відгуків щодо його кінематографічності.

«Було дуже приємно, що моя книга надихає, що людям з нею хочеться працювати, перетворювати її на щось нове, надавати історії іншу форму, – коментує письменниця. – Я впевнена, що сценарій і фільм будуть дуже відрізнятися від оригінального твору. Думаю, це будуть зовсім інші твори – і це нормально. Я написала роман «Фелікс Австрія», за який відповідальна. За всім іншим буду з цікавістю і задоволенням спостерігати і вболівати».

Джерело: zik.ua