Роналду виплатив € 6 млн компенсації за ухилення від сплати податків
- Сьогодні, 04:17
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Роналду зробив добровільну виплату, щоб уникнути відкриття справи та кримінального переслідування
Нападаючий мадридського «Реала» Кріштіану Роналду добровільно виплатив € 6 млн після звинувачень в ухиленні від податків.
Про це повідомляє Marca.
Раніше Міністерство фінансів і податкова служба Іспанії звинуватили португальця в ухиленні від сплати податків в 2014 році на суму € 15 млн, отриманих від продажу іміджевих прав.
Як повідомляє видання, Роналду зробив добровільну виплату, щоб уникнути відкриття справи та кримінального переслідування, які могли привести до грошового штрафу і тюремного ув'язнення на термін до п'яти років.
Раніше повідомлялося, що нападнику мадридського «Реала» Кріштіану Роналду загрожує п'ять років в'язниці за ухилення від сплати податків.
Податкова служба Іспанії звинуватила 32-річного форварда в ухиленні від сплати податків з прибутку від реалізації іміджевих прав в період з 2011 по 2014 роки.
ати податків
- Вчора, 04:24
- Розсилка
Роналду ухилявся від сплати більш ніж € 6 млн
Нападнику мадридського «Реала» Кріштіану Роналду загрожує п'ять років в'язниці за ухилення від сплати податків.
Про це повідомляє Marca.
За даними видання, міністерство фінансів Іспанії підтримало обвинувачення податкової служби на адресу португальця.
Податкова служба Іспанії звинуватила 32-річного форварда в ухиленні від сплати податків з прибутку від реалізації іміджевих прав в період з 2011 по 2014 роки.