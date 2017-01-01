

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Роналду виплатив € 6 млн компенсації за ухилення від сплати податків

Роналду зробив добровільну виплату, щоб уникнути відкриття справи та кримінального переслідування

Нападаючий мадридського «Реала» Кріштіану Роналду добровільно виплатив € 6 млн після звинувачень в ухиленні від податків.

Про це повідомляє Marca.

Раніше Міністерство фінансів і податкова служба Іспанії звинуватили португальця в ухиленні від сплати податків в 2014 році на суму € 15 млн, отриманих від продажу іміджевих прав.

Як повідомляє видання, Роналду зробив добровільну виплату, щоб уникнути відкриття справи та кримінального переслідування, які могли привести до грошового штрафу і тюремного ув'язнення на термін до п'яти років.

Раніше повідомлялося, що нападнику мадридського «Реала» Кріштіану Роналду загрожує п'ять років в'язниці за ухилення від сплати податків.

Податкова служба Іспанії звинуватила 32-річного форварда в ухиленні від сплати податків з прибутку від реалізації іміджевих прав в період з 2011 по 2014 роки.

ати податків