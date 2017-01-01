Roshen вирішив продати свою Маріупольську фабрику

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Маріупольська фабрика Roshen

Очікується, що гранична вартість операції складе 65 мільйонів гривень

Акціонери Маріупольської фабрики Roshen, що входить до складу найбільшого виробника кондитерської продукції в Україні корпорацію Roshen, на загальних зборах 20 березня прийняли рішення про її продаж.

Як повідомило підприємство в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), акціонери мають намір продати комплекс кондитерської фабрики, земельна ділянка, на якій вона розташована, нежитлові будівлі та інше майно.

Зазначається, що гранична вартість операції складе 65 мільйонів гривень.

Згідно з даними останньої річної фінансової звітності підприємства, вартість активів Маріупольської фабрики становила 59,5 мільйона гривень.

Нагадаємо, наприкінці квітня 2015 року на загальних зборах акціонери одноголосно прийняли добровільне рішення про припинення діяльності Маріупольської кондитерської фабрики Roshen шляхом її ліквідації. У 2015 році Маріупольська фабрика отримала 4,8 мільйона гривень чистого прибутку, що більш ніж у 6 разів менше показника 2014 року.

Джерело: УНІАН