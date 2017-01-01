Росії потрібен такий Донбас – розорена територія, яку всі футболять, - Невзоров

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Для Росії друге Придністров’я – це найперспективніший варіант

Російський журналіст Олександр Невзоров в інтерв’ю «Главкому» заявив, що Росія намагатиметься перетворити Донбас не «друге Придністров’я». І вона не хоче бачити цей край вільним і процвітаючим.

«Якщо ви хочете обговорити майбутню долю Донбасу, то я вам дуже раджу в розмовах зі своїми опонентами недбало висипати на стіл жменю придністровських монет. Це діє краще за будь-які слова, краще за будь-які вербальні докази. Для Росії друге Придністров’я – це найперспективніший варіант. Повністю розорена, непотрібна структура, яку всі футболять. Минув час – і регіону потрібно кілька сотень мільярдів, аби його хоча б привести до якогось людського стану. Така сама історія з Донбасом», - зазначив журналіст.

Невзоров також розповів, що свого часу «сам доклав рук до постанови про утворення Придністров’я і також має кілька нагород за участь у бойових діях у Придністров’ї.

«У мене як ні в кого є право і можливість про це говорити. Що я тепер бачу: всі мої зусилля завершилися тим, що ми маємо нині, – брудне агресивне утворення з пластмасовими грішми, тоталітарною забороною думки… з деморалізованими нещасними людьми. От чим завершилося Придністров’я (йдеться про воєнні дії і виникнення опісля квазідержави. – «Главком»). Це також помітно, це також видно», - додав Невзоров.