«Росія 24» показала фото «розкішної вілли Яценюка», взявши їх з сайту дизайну інтер'єрів

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Жодних доказів того, що вілла з шістьма спальнями, п'ятьма ванними кімнатами і басейном дійсно належить Яценюку, у «викривачів» не знайшлося

У понеділок вранці телеканал «Росія 24» присвятив цілий сюжет колишньому прем'єр-міністру України Арсенію Яценюку (ім'я автора сюжету телеканал сором'язливо не називає), пише The Insider.

У міні-фільмі під назвою «За що боролися» політику пригадали «найстрашніші» гріхи: добрі взаємини із західними партнерами, звинувачення в корупції від колишніх колег, призначення главою «Нафтогазу України» Андрія Коболєва, який відмовився купувати російський газ. Образ страшного корупціонера вирішили увінчати наочним прикладом: фотографією розкішного особняка на Майорці, який нібито належить Яценюку.

«В інтернеті постійно з'являлися нібито фотографії заморських вілл Арсенія Яценюка. Ось знімки будинку на Майорці – 520 квадратних метрів, вартість – майже 7 мільйонів євро», – йдеться в сюжеті.

Вперше історія про «розкішний будинок Яценюка на Майорці» з'явилася в грудні 2014 року. Тоді ніхто з серйозних ЗМІ не звернув уваги на купу «неспростовних доказів» того, як українські міністри нібито продають зброю африканським диктаторам і сирійським терористам. Серед іншого там виявився панамський паспорт глави МВС України Арсена Авакова, знімки його вілли класу «люкс» на Майорці і фотографії розкішних володінь Арсенія Яценюка по сусідству. При цьому жодних доказів того, що вілла з шістьма спальнями, п'ятьма ванними кімнатами і басейном дійсно належить Яценюку, у «викривачів» не знайшлося.

Текст «Яценюк і Півтора Авакова: бізнес по-українськи на АТО» з описом вілли і її фотографіями з'явився на порталі «Антикор» із посиланням на «Живий журнал» якогось Андрія Курпського, який у свою чергу посилається на групу у «ВКонтакте» під назвою «КиберОполчение [Новороссия]». Оригінальна публікація вже недоступна, а в групі немає жодного запису – мабуть, вона давно перестала функціонувати.

Зате пошук за фотографією видає нам усю інформацію про віллу. Вона справді розташована на Майорці в бухті Порт Андрач, називається «Чайка» і спроектована відомим архітектором Альберто Рубіо. Як розповіли The Insider у компанії First Mallorca, маєток виставлено на продаж з 2007 року і до цього часу він не знайшов свого покупця. Таким чином, ні в 2014 році, ні нині колишній прем'єр України не був його власником. Опис і фотографії «викривачі» взяли з сайтів з продажу елітної нерухомості. Сама вілла дуже популярна серед декораторів – її зображення є на безлічі порталів, присвячених дизайну інтер'єрів.