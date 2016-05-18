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    Росія активно набирає в Сирію найманців, які воювали проти України – розвідка

    • Сьогодні, 11:50
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    За рахунок цієї категорії російські військові компанії намагаються вирішити питання з комплектування підрозділів охорони небезпечних об’єктів інфраструктури на території Сирії

    Російські приватні військові компанії (ПВК) ведуть активну агітаційну діяльність серед військовослужбовців з’єднань і частин Південного ВО ЗС РФ з метою набору персоналу для виконання завдань на території Сирійської Арабської Республіки. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у себе на сторінці у Facebook.

    «Основною цільовою аудиторією рекрутингової кампанії є військовослужбовці, які мають досвід участі у бойових діях проти сил АТО», – сказано у повідомленні.

    Крім того, зазначено, що за рахунок вказаної категорії російські ПВК намагаються вирішити питання щодо комплектування підрозділів охорони об’єктів інфраструктури на території Сирії з високим ризиком терористичної загрози.

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