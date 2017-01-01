Росія цілком може бути у змові з країнами, які підтримували бомбардування Сирії США, - експерт

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Мохаммад Фараджаллах, головний редактор сайту «Україна по-арабськи»

Головний редактор сайту «Україна по-арабськи» зазначає, що сьогодні сирійська опозиція не має лідера

Арабська преса, яка виходить у Лондоні, прогнозувала авіаудар США по Сирії. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів головний редактор сайту «Україна по-арабськи» Мохаммад Фараджаллах.

«Чесно кажучи, такий прогноз здавався мені малоймовірним, але він втілився. Всі думали, що Трамп зосередить свою увагу на внутрішній політиці, а тут він вийшов за рамки. Заяви Олланда і Меркель говорять про те, що вони на боці Штатів. Значить, між ними є домовленість. Я навіть не здивуюся, якщо і Росія в цьому договорі бере участь, лише прикриваючись заявами, що це (атака США на військову базу в Сирії) порушує міжнародні норми тощо. Думаю, що поки зарано робити висновки. Подивимося, якою буде реакція Росії і Сирії», - висловив він свою думку.

Також він зазначив, що лідера у сирійської опозиції сьогодні немає.

«Була спроба створити Національний конгрес, була спроба створити Асамблею, яка також провалилася. До сьогоднішнього дня немає представників єдиної опозиції, як і самої єдності немає. Все тому, що у її діяльність втручалися спецслужби інших держав, які змогли їх розкидати. Наприклад, ан-Нусра – це вихідці з опозиції. Тобто це частина ісламістів, яка на якомусь етапі сказала «стоп», ми не хочемо демократичної держави, ми хочемо ісламську державу. Саме тому вони відійшли в бік. Інші, наприклад, Ахрараш-Шам, отримують підтримку із Саудівської Аравії, є й інші. Тобто всі ці організації залишаються маріонетками у руках тих гравців, які не симпатизують БашаруАсаду», - зазначив експерт.