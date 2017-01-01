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    Росія депортує донецьку сепаратистку Мармазову

    • Сьогодні, 23:12
    • Розсилка
    Тетяна Мармазова
    Фото: 62.ua
    Тетяна Мармазова

    Тетяна Мармазова має добровільно залишити територію РФ

    Росія депортує з країни колишнього проректора Донецького університета Тетяну Мармазову, яка відома своїми проросійськими та сепаратистськими поглядами.

    Про це у себе на сторінці у Facebook написав журналіст-утікач Олександр Чаленко.

    «Загалом, Таню Мармазова все-таки засудили до депортації, але типу добровільно може покинути Росію, без конвою», - написав Чаленко.

    «В якій цікавій країні ми всі живемо все-таки. Подібне ніде більше неможливе», - бідкається журналіст, який теж переховується в Росії.

    Зазначимо, що Тетяна Мармазова є дружиною українофоба та колишнього прес-секретаря ФК «Шахтар» (Донецьк) Руслана Мармазова, який також переховується в Росії.

    У понеділок Чаленко заявляв, що Росія екстрадує Мармазову в Україну.

    Прихильницю бойовиків російські силовики затримали 29 травня в Тулі.

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