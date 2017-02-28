Росія до 1 травня очікує на вердикт Високого суду Лондона щодо «боргу Януковича»

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Суддя винесе рішення, чи буде він далі розглядати претензії за єврооблігаціями в режимі summary judgement

Російська Федерація розраховує на вердикт Високого суду Лондона щодо «боргу Януковича» з 16 квітня до 1 травня.

Про це заявив заступник міністра фінансів Росії Сєргєй Сторчак, повідомляє «Прайм».

«Між 16 квітня і 1 травня, десь в ці терміни. Суддя винесе рішення, чи буде він далі розглядати претензії за єврооблігаціями в режимі summary judgement — прискореного судочинства, або все-таки він віддасть перевагу класичному судочинству, пов'язаному з аналізом документів, викликом свідоцтва, дебатами сторін», — сказав Сторчак.

«Вердикт буде проміжний, але дуже важливий», — зазначив заступник голови Мінфіну РФ.

Високий суд Лондона 19 січня завершив триденні слухання щодо боргу України перед Росією на 3 мільярди доларів, суддя Вільям Блер повідомив, що рішення буде винесене «у визначений термін».

Росія до 1 травня очікує рішення щодо «боргу Януковича» 5