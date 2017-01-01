Росія досі не виконала жодного пункту Мінських угод, - МЗС



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мар'яна Беца

Захоплення українських підприємств російсько-терористичними силами – новий елемент гібридної війни РФ проти України, - Беца

Росія досі не виконала жодного пункту Мінських домовленостей, політична воля Москви їх виконувати абсолютно відсутня. Про це у Facebook заявила речниця МЗС України Мар'яна Беца.

«Постійні порушення Росією Мінських домовленостей підривають зусилля України і міжнародної спільноти, спрямовані на відновлення миру і безпеки в окремих районах Донецької і Луганської областей. Події останнього місяця стали показовою демонстрацію з боку Кремля наміру продовжувати курс на ескалацію розпочатого нею збройного конфлікту та небажання дотримуватися взятих на себе зобов’язань», - зазначила вона.

Речниця МЗС нагадала, що через ескалацію безпекової ситуації на Донбасі, «експропріацію» бойовиками українських підприємств, розташованих на території ОРДЛО, посиленням загроз економічній та енергетичній безпеці України, 15 березня 2017 року РНБО вирішила «тимчасово, до виконання Росією безпекових положень Мінських домовленостей, а також до повернення під українську юрисдикцію захоплених підприємств припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення».

«Захоплення українських підприємств російсько-терористичними силами – новий елемент гібридної війни РФ проти України та ще один потужний удар по економіці України», - зазначила Беца.

За її словами, зазначені підприємства свого часу «знайшли спосіб залишитися у правовому полі України, платили податки до українського бюджету, включно з військовим збором на підтримку ЗСУ, забезпечували працевлаштування громадян України, підживлювали металургію як одне з ключових джерел валютних надходжень до України».

«МЗС України закликало іноземних партнерів поставитися з розумінням до зазначеного рішення як безальтернативного за обставин, що склалися внаслідок злочинних дій РФ, спрямованих на ескалацію ситуації на Донбасі та подальший відхід Кремля від Мінських угод», - йдеться у повідомленні МЗС,