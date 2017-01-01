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    Росія готує підвищену бойову готовність через українські військові навчання

    • Сьогодні, 06:05
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    Українські військові навчання
    Українські військові навчання

    Водночас в РФ заявили, що не розглядають українські ракетні навчання як загрозу

    В Росії готуються привести в бойову готовність протиповітряну оборону через навчання українських військових.

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    «Росія не розглядає як загрозу майбутні українські ракетні навчання поблизу Криму, але приведе свою протиповітряну оборону в підвищену готовність, щоб виключити потрапляння ракет на російську територію», - заявив в коментарі «РИА-Новости»  глава оборонного комітету Ради Федерації РФ Віктор Озеров.

    Водночас Озерова пояснив, що не вважає українські стрільби загрозою, оскільки РФ є «досить сильною, щоб постояти за себе».

    Також росіянин пригрозив офіційному Києву «дуже серйозними наслідками» у разі порушення кордонів Росії, ймовірно маючи на увазі адмінмежу з окупованим Кримом.

    Як відомо, десятого лютого спікер Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк заявив, що Україна проведе на Херсонщині військові навчання із застосуванням ЗРК «Бук-М1».

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