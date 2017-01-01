Росія готує провокації на сході України - СБУ

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Фото: Телеграф (архів) Мітинги в містах Росії, 26 березня 2017 року.

Ймовірно, вони відбудуться на початку травня

Росія готує провокації на початку травня на сході та півдні України. Про це в ході брифінгу заявив керівник апарату голови Служби безпеки України Олександр Ткачук, передає УНН.

«За нашими даними, такі провокації (мітинги , які мають на меті розпалювання міжнаціональної ворожнечі – Ред.) плануються протягом наступних кількох тижнів. Є інформація про те, що окремі з них заплановані на першу половину травня»,- сказав Ткачук

Він уточнив, що провокації готуються для створення негативного іміджу України і розпалювання міжетнічної і міжрасової ворожнечі.

Як повідомляв «Главком», раніше Олександр Ткачук розповів, що слідчі Служби безпеки України в ході обшуків в Міжнародному центрі правових досліджень отримали додаткові докази у справі народного депутата Андрія Артеменка.