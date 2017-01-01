  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Росія готує провокації на сході України - СБУ

    • Сьогодні, 12:44
    • Розсилка
    Мітинги в містах Росії, 26 березня 2017 року.&nbsp;
    Фото: Телеграф (архів)
    Мітинги в містах Росії, 26 березня 2017 року. 

    Ймовірно, вони відбудуться на початку травня

    Росія готує провокації на початку травня на сході та півдні України. Про це в ході брифінгу заявив керівник апарату голови Служби безпеки України Олександр Ткачук, передає УНН.

    «За нашими даними, такі провокації (мітинги , які мають на меті розпалювання міжнаціональної ворожнечі – Ред.) плануються протягом наступних кількох тижнів. Є інформація про те, що окремі з них заплановані на першу половину травня»,- сказав Ткачук

    Він уточнив, що провокації готуються для створення негативного іміджу України і розпалювання міжетнічної і міжрасової ворожнечі.

    Як повідомляв «Главком», раніше Олександр Ткачук розповів, що слідчі Служби безпеки України в ході обшуків в Міжнародному центрі правових досліджень отримали додаткові докази у справі народного депутата Андрія Артеменка. 

    Росія СБУ Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ