Росія готує провокації на сході України - СБУ
- Сьогодні, 12:44
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Ймовірно, вони відбудуться на початку травня
Росія готує провокації на початку травня на сході та півдні України. Про це в ході брифінгу заявив керівник апарату голови Служби безпеки України Олександр Ткачук, передає УНН.
«За нашими даними, такі провокації (мітинги , які мають на меті розпалювання міжнаціональної ворожнечі – Ред.) плануються протягом наступних кількох тижнів. Є інформація про те, що окремі з них заплановані на першу половину травня»,- сказав Ткачук
Він уточнив, що провокації готуються для створення негативного іміджу України і розпалювання міжетнічної і міжрасової ворожнечі.
Як повідомляв «Главком», раніше Олександр Ткачук розповів, що слідчі Служби безпеки України в ході обшуків в Міжнародному центрі правових досліджень отримали додаткові докази у справі народного депутата Андрія Артеменка.