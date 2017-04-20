Росія готується до війни з НАТО - експерт

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Президент РФ Володимир Путін

Експерт назвав кінцеву мету розв’язаної Путіним гібридної війни

Кінцева мета гібридної війни, яку розв’язала Російська Федерація, – повна руйнація міжнародного порядку, який склався після закінчення холодної війни. Про це заявив професор КНУ ім. Т.Шевченка, експерт з питань міжнародної безпеки Григорій Перепелиця в ефірі «5 каналу».

«Оскільки Путін чітко сказав, що це була геополітична катастрофа. Росія хоче повернути собі статус світової держави і встановити новий світовий порядок на її умовах. Вона вже розпочала війну, тільки веде її у гібридному вигляді. Але у фінішному етапі будь яка війна має конвенційний елемент. Росія нині, не приховуючи, готується до війни з НАТО», – сказав він.

Я повідомляє Bloomberg із посиланням на три джерела, близькі до російської владної верхівки, президент РФ Володимир Путін посилює контроль над Донбасом.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заявивв, що війська РФ, які дислокуються вздовж кордону, готові протягом двох-трьох годин вторгнутись на територію України.