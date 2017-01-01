Росія готується накласти вето на антисирійські санкції за використання хімзброї

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Радбез ООН

Росіяни вважають, що резолюція порушуватиме презумпцію невинності

Росія готова накласти вето в Радбезі ООН на проект резолюції, що закликає до введення санкцій проти Сирії через використання хімічної зброї по цивільному населенню. Про це заявив заступник постійного представника РФ при ООН Володимир Сафронков після закритої зустрічі Ради безпеки.

Про це повідомляє Reuters.

«Я дуже чітко пояснив свою позицію партнерам, сказавши, що якщо вона буде винесена на розгляд, то ми накладемо на неї вето, і вони знають про це», - сказав Сафронков.

Російський дипломат вважає, що «резолюція суперечить принципу презумпції невинності».

Як відомо, під час запеклих боїв за Алеппо сирійські урядові війська планомірно застосовували токсичні хімікати по контрольованих опозицією районах міста.

До слова, напередодні сирійські повстанці, яких підтримує Туреччина, заявили про взяття під повний контроль міста Ель-Баб у провінції Алеппо на півночі Сирії, яке раніше повністю перебувало під владою терористичного угруповання «Ісламська держава».