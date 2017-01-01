Росія готується випробувати на Донеччині нове озброєння - Тимчук

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Поширюється інформація про підготовку до «військових випробувань в бойовій обстановці» на одній з ділянок в зоні АТО нових російських високоточних боєприпасів»

У штабі командування російсько-окупаційних військ на Донеччині поширюється інформація про підготовку до випробувань нових російських високоточних боєприпасів. Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook народний депутат, координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук з посиланням на дані групи.

«У штабі «1-го АК ДНР» поширюється інформація про підготовку до «військових випробувань в бойовій обстановці» на одній з ділянок в зоні АТО нових російських високоточних боєприпасів», - йдеться в повідомленні.

Як «кандидатів» на випробування називаються новий 152-мм артилерійський коректований снаряд, а також 120-мм керований мінометний боєприпас (комплекс керованого озброєння для 120-мм мінометів) з лазерною головкою самонаведення, інформує «ІС».

За його даними, артилерійські підрозділи, які будуть використовувати дані боєприпаси в зоні АТО, повинні прибути з РФ і будуть укомплектовані виключно фахівцями ВС РФ.

Як повідомляв «Главком», минулої доби зафіксовано 48 фактів використання бойовиками зброї: двоє українських військовослужбовців зазнали поранень.