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    Росія і Білорусь створять єдиний міграційний простір

    • Сьогодні, 15:45
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    Глава МЗС Росії Сергій Лавров
    Глава МЗС Росії Сергій Лавров

    У країн однакові погляди на міжнародні проблеми, зазначив Лавров

    Росія і Білорусь підготували план з формування єдиного міграційного простору, пише TACC.

    «Вже погоджений і виноситься на затвердження Ради міністрів союзної держави план заходів із формування єдиного міграційного простору на найближчу трирічку», – зазначив глава МЗС РФ Сергій Лавров.

    Успіх зовнішньополітичної взаємодії між Росією і Білорусією полягає в однакових поглядах на міжнародні проблеми, зазначив російський міністр.

    «У наших країн збіг поглядів на події у світі та на шляхи розв'язання міжнародних проблем, можна сказати, генетично однакове, – сказав він. – Звичайно, є нюанси, але стратегічний, магістральний напрям руху в міжнародних справах у нас однаковий, що підтверджується документами, підписаними сьогодні, а також програмою узгоджених дій у сфері зовнішньої політики».

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