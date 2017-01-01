Росія і Білорусь створять єдиний міграційний простір

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Глава МЗС Росії Сергій Лавров

У країн однакові погляди на міжнародні проблеми, зазначив Лавров

Росія і Білорусь підготували план з формування єдиного міграційного простору, пише TACC.

«Вже погоджений і виноситься на затвердження Ради міністрів союзної держави план заходів із формування єдиного міграційного простору на найближчу трирічку», – зазначив глава МЗС РФ Сергій Лавров.

Успіх зовнішньополітичної взаємодії між Росією і Білорусією полягає в однакових поглядах на міжнародні проблеми, зазначив російський міністр.

«У наших країн збіг поглядів на події у світі та на шляхи розв'язання міжнародних проблем, можна сказати, генетично однакове, – сказав він. – Звичайно, є нюанси, але стратегічний, магістральний напрям руху в міжнародних справах у нас однаковий, що підтверджується документами, підписаними сьогодні, а також програмою узгоджених дій у сфері зовнішньої політики».