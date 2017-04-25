Росія і бойовики б’ють на сполох: в зоні АТО «з’явились» американські військові

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У «ДНР» нафантазували, що одна з цілей приїзду інструкторів з США - перевірка готовності частин ЗСУ до ведення бойових дій

Так зване міністерство оборони «ДНР» заявило про прибуття на Донбас американських військових інструкторів, пише РИА «Новости».

«За даними наших джерел, відзначено прибуття в розташування частин, що знаходяться в зоні АТО, військових інструкторів з США», - повідомив заступник командувача оперативного командування «ДНР» Едуард Басурін.

Басурін розповів, мовляв, одна з цілей приїзду інструкторів з США - перевірка готовності частин ЗСУ до ведення бойових дій.

Як повідомлялось, кремлівські пропагандисти нафантазували тісну «співпрацю» українських військових з ІДІЛ. Так, представник терористів «ДНР» Едуард Басурін заявив, що в районі Маріуполя Збройні Сили України створюють батальйон ісламістів. Він також заявив, що Україна «продавала у великій кількості зброю бойовикам ІДІЛ, свідоцтва про що намагається знищити шляхом підриву складів з боєприпасами в Балаклії».