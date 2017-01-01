Росія і не збиралась брати участь у «Євробаченні»? Подробиці від організаторів конкурсу

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Юлія Самойлова

Делегація від РФ не забронювала номера для проживання в Україні

Ще до того, як Україна прийняла рішення про заборону на в'їзд в країну конкурсантки від Росії на «Євробачення» Юлії Самойловій, російська делегація, на відміну від інших, не брала участі в обов'язкових заходах із попереднім оглядом. Про це повідомив глава оргкомітету «Євробачення» Франк-Дітер Фрайлінг, пише Der Tagesspiegel.

Крім того, делегація від Росії не забронювала номера для проживання в Україні.

«Росія повинна також показати, що зацікавлена в тому форматі участі, який ми їй пропонуємо», - додав Фрайлінг. Він закликав дочекатися остаточного рішення України щодо Самойлової.

«Президент або прем'єр-міністр України можуть декретом скасувати рішення спецслужб. Звичайно ж, в цьому питанні Європейська мовна спілка повинна дотримуватися українських законів. Однак ми розраховуємо, що всі виконавці, які потрібні для проведення цього пісенного конкурсу, зможуть взяти в ньому участь. Про це ми абсолютно чітко заявили ще на самому початку. Однак якщо рішення заборонити в'їзд російському конкурсанту не буде скасовано, то ЄМС постарається простежити за тим, щоб Росія все-таки змогла взяти участь в шоу», - підкреслив Фрайлінг.

Нагадаємо, Служба безпеки заборонила в’їзд російській співачці Юлії Самойловій терміном на три роки.

Організатори конкурсу заявили про розчарування рішенням СБУ.

Керівник апарату СБУ Олександр Ткачук зазначав, що «робити якісь поблажки для окремих людей буде ознакою певної дискримінації».

У свою чергу прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що заміну Самойлової шукати не будуть, а також висловив сподівання, що виконавицю все-таки пустять в Україну.

Самойловій заборонено в'їзд до України через її відвідини окупованого Криму. Вона виступала на фестивалі «Світ спорту і добра», який проходив на анексованому півострові в 2015 році.