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    Росія і США створять робочу групу щодо Сирії

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    Голова МЗС Росії Сергій Лавров і Держсекретар США Рекс Тіллерсон
    Голова МЗС Росії Сергій Лавров і Держсекретар США Рекс Тіллерсон

    Тіллерсон констатував низький рівень довіри між США та Росією

    Росія та США домовилися про створення спеціальної робочої групи щодо врегулювання ситуації в Сирії.

    Про це за результатами зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним та головою МЗС Росії Сергієм Лавровим заявив Держсекретар США Рекс Тіллерсон.

    «Ми створюємо робочу групу з питань, які вимагають стабілізації. Лавров і я домовилися як ми будемо працювати в Сирії», — сказав він.

    Представник США констатував низький рівень довіри між США та Росією і зазначив, що «дві ядерні держави не можуть знаходитися у таких відносинах».

    Тіллерсон зазначив, що США наполягають на тому, режим Башара Асада має бути змінений.

    «Наша позиція полягає у тому, що режим Асада закінчується, вони самі в цьому винні. Наша позиція — Росія союзник в цьому конфлікті та може допомогти Асаду зрозуміти, що повинен відбутися відхід Асада. Потрібно щоб всі громади були представлені за переговорним столом. Асаду немає міста в державному управлінні Сирії. Ми цього не приймемо, суспільство цього не прийме і решта світу цього не прийме», — заявив він.

    Джерело: Громадське

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