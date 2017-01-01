Росія і США створять робочу групу щодо Сирії

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Голова МЗС Росії Сергій Лавров і Держсекретар США Рекс Тіллерсон

Тіллерсон констатував низький рівень довіри між США та Росією

Росія та США домовилися про створення спеціальної робочої групи щодо врегулювання ситуації в Сирії.

Про це за результатами зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним та головою МЗС Росії Сергієм Лавровим заявив Держсекретар США Рекс Тіллерсон.

«Ми створюємо робочу групу з питань, які вимагають стабілізації. Лавров і я домовилися як ми будемо працювати в Сирії», — сказав він.

Представник США констатував низький рівень довіри між США та Росією і зазначив, що «дві ядерні держави не можуть знаходитися у таких відносинах».

Тіллерсон зазначив, що США наполягають на тому, режим Башара Асада має бути змінений.

«Наша позиція полягає у тому, що режим Асада закінчується, вони самі в цьому винні. Наша позиція — Росія союзник в цьому конфлікті та може допомогти Асаду зрозуміти, що повинен відбутися відхід Асада. Потрібно щоб всі громади були представлені за переговорним столом. Асаду немає міста в державному управлінні Сирії. Ми цього не приймемо, суспільство цього не прийме і решта світу цього не прийме», — заявив він.

Джерело: Громадське