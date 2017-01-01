Росія ігнорує заходи, вжиті судом ООН щодо дискримінації кримських татар – адвокат

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Микола Полозов

Юрист: Єдина можливість якимось чином впливати на російську владу – це лише політичний тиск ззовні

Тимчасові заходи, вжиті Гаазьким судом у частині дискримінації кримських татар, ігноруються Росією. Про це розповів кримський юрист Микола Полозов, пише «РБК-Україна».

Полозов уточнив, що йдеться про наказ про введення тимчасових заходів, у тому числі Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, якими передбачено відновлення діяльності Меджлісу в окупованому Криму.

«Тут можна сказати, що єдина можливість якимось чином впливати на російську владу – це лише політичний тиск ззовні. Все решта – байдуже», – зазначив він.

За словами адвоката, тимчасові рішення взагалі не виконуються. «Абсолютно. Досі не відновлено діяльність Меджлісу... Повинні були почати в школах викладання українською мовою – цього не відбувається. Триває свідоме ігнорування Міжнародного суду ООН. Я думаю, що політичні наслідки можуть піти далеко. Не виключено, що через Генеральну асамблею ООН, можливо, постане питання про нові санкції. По-іншому – ніяк не розуміють там», – зауважив він.