  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Росія купила держоблігацій США на $13,5 млрд

    • Сьогодні, 05:24
    • Розсилка
    Валюта
    Валюта

    Пакет американських цінних паперів у РФ збільшився до $100 млрд

    Росія придбала $13,5 млрд державних облігацій США. Таким чином, пакет цінних паперів Сполучених Штатів Америки у власності РФ збільшився до $100 млрд.

    Про це з посиланням на дані мінфіну США повідомляє CNN.

    Зараз Росія займає 15-е місце серед всіх держав-власників за обсягом портфеля американських державних паперів. На першому місці наразі Японія, чий портфель становить 1 трлн 118 млрд доларів, за нею з невеликим відривом слідує Китай, в портфелі якого борг США на $1 трлн 87 млрд.

    Загалом, державний борг США становить приблизно 19 трлн доларів.

    До слова, станом на 1 травня, міжнародні резерви України перевищили $17 млрд.

    Читайте також
    Росія борг США
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ