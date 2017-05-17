Росія купила держоблігацій США на $13,5 млрд

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Пакет американських цінних паперів у РФ збільшився до $100 млрд

Росія придбала $13,5 млрд державних облігацій США. Таким чином, пакет цінних паперів Сполучених Штатів Америки у власності РФ збільшився до $100 млрд.

Про це з посиланням на дані мінфіну США повідомляє CNN.

Зараз Росія займає 15-е місце серед всіх держав-власників за обсягом портфеля американських державних паперів. На першому місці наразі Японія, чий портфель становить 1 трлн 118 млрд доларів, за нею з невеликим відривом слідує Китай, в портфелі якого борг США на $1 трлн 87 млрд.

Загалом, державний борг США становить приблизно 19 трлн доларів.

До слова, станом на 1 травня, міжнародні резерви України перевищили $17 млрд.