Росія має припинити переслідування кримських татар і українців - Петренко



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: КМУ Павло Петренко

Міністр розповів про «примусові механізми» для виконання рішення Міжнародного суду ООН

Якщо Росія не виконає рішення Міжнародного суду Організації Об'єднаних Націй, Україна поставить питання про примусові механізми на засіданні Генасамблеї ООН. Про це сьогодні в ході брифінгу повідомив міністр юстиції України Павло Петренко.

«Росія або виконає проміжне рішення Міжнародного суду ООН, або ми будемо ставити питання про застосування примусових механізмів аж до винесення цього питання на засідання Генеральної асамблеї ООН. Або Росія вже пройшла всі межі, або вона все-таки має якийсь здоровий глузд і зупинить переслідування кримських татар і українців, як це постановив суд. Ми стежимо за поведінкою цієї країни, і будемо застосовувати адекватні заходи буквально найближчим часом. Один із механізмів - це винесення відповідної резолюції Генеральною асамблеєю ООН. Друге - якщо рішення Міжнародного суду ООН не буде виконано, воно буде покладено в основу кримінального трибуналу, який точно буде», - заявив Петренко.

Нагадаємо, раніше Міжнародний суд ООН визнав, що позов України в частині фінансування Росією тероризму, у тому числі постачання зброї, не відповідає всім необхідним вимогам. У зв'язку з цим суд не побачив причин для запровадження додаткових заходів проти РФ за порушення Конвенції по боротьбі з фінансуванням тероризму.

Джерело: РБК