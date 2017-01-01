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    Росія має відповідати за дії в Україні - віце-президент США

    • Сьогодні, 12:36
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    Майк Пенс
    Майк Пенс

    Сполучені Штати докладатимуть зусиль, аби РФ дотримувалася Мінських угод

    Сполучені Штати Америки продовжать добиватися, щоб Росія несла відповідальність за дії в Україні та дотримувалася Мінських домовленостей.

    Про це заявив віце-президент США Майк Пенс під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції.

    «Ми повинні залучити Росію до відповідальності і вимагати, щоб вони поважали Мінські угоди, починаючи з деескалації насильства на сході України», - заявив він.

    Він також назвав неприпустимим спробу РФ змінити кордони в Європі.

    «США продовжать добиватися, щоб Росія несла відповідальність, навіть в той час, коли ми шукаємо новий спільний грунт, який, як ви знаєте, президент Трамп вірить, може бути знайдений», - наголосив Пенс.

    Джерело: Укрінформ
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