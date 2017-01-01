Росія має відповідати за дії в Україні - віце-президент США



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Майк Пенс

Сполучені Штати докладатимуть зусиль, аби РФ дотримувалася Мінських угод

Сполучені Штати Америки продовжать добиватися, щоб Росія несла відповідальність за дії в Україні та дотримувалася Мінських домовленостей.

Про це заявив віце-президент США Майк Пенс під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції.

«Ми повинні залучити Росію до відповідальності і вимагати, щоб вони поважали Мінські угоди, починаючи з деескалації насильства на сході України», - заявив він.

We must hold Russia accountable and demand that they honor the Minsk Agreements, beginning by de-escalating the violence in eastern Ukraine. — Vice President Pence (@VP) 18 лютого 2017 р.

Він також назвав неприпустимим спробу РФ змінити кордони в Європі.

«США продовжать добиватися, щоб Росія несла відповідальність, навіть в той час, коли ми шукаємо новий спільний грунт, який, як ви знаєте, президент Трамп вірить, може бути знайдений», - наголосив Пенс.