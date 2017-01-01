Росія має виконати зобов'язання щодо знищення запасів хімічної зброї в Сирії, - Пенс
- Сьогодні, 08:48
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У Вашингтоні вивчають всі можливі варіанти дій у відповідь на газову атаку в провінції Ідліб
Для Росії настав час виконати зобов'язання щодо знищення запасів хімічної зброї в Сирії у відповідності з угодою 2013 року, заявив віце-президент США Майк Пенс, передає Російська служба Бі-бі-сі.
За словами Пенса, у Вашингтоні вивчають всі можливі варіанти дій у відповідь на газову атаку в провінції Ідліб, відповідальність за яку США і їх союзники покладають на режим Башара Асада.
Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що уряд президента Сирії Башара Асада «перетнув червону межу», його ставлення до подій в Сирії після цього суттєво змінилося.
Як повідомлялося, напад з передбачуваним застосуванням хімічної зброї стався вранці 4 квітня. За даними свідків, отруйний газ над містом розпорошили російські військові літаки Су, що належать повітряним силам РФ і Сирії.
5 квітня Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини повідомив, що число загиблих в результаті можливої хімічної атаки в місті Хан-Шейхун збільшилося до 72 осіб.
Комісія ООН почала розслідування хімічної атаки в Сирії.
США звинуватили Росію у хімічній атаці у Сирії. Німеччина також поклала відповідальність за хіматаки в Сирії на Росію та Іран.