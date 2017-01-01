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    Росія має виконати зобов'язання щодо знищення запасів хімічної зброї в Сирії, - Пенс

    • Сьогодні, 08:48
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    Хімічна атака в Сирії
    Хімічна атака в Сирії

    У Вашингтоні вивчають всі можливі варіанти дій у відповідь на газову атаку в провінції Ідліб

    Для Росії настав час виконати зобов'язання щодо знищення запасів хімічної зброї в Сирії у відповідності з угодою 2013 року, заявив віце-президент США Майк Пенс, передає Російська служба Бі-бі-сі.

    За словами Пенса, у Вашингтоні вивчають всі можливі варіанти дій у відповідь на газову атаку в провінції Ідліб, відповідальність за яку США і їх союзники покладають на режим Башара Асада.

    Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що уряд президента Сирії Башара Асада «перетнув червону межу», його ставлення до подій в Сирії після цього суттєво змінилося.

    Як повідомлялося, напад з передбачуваним застосуванням хімічної зброї стався вранці 4 квітня. За даними свідків, отруйний газ над містом розпорошили російські військові літаки Су, що належать повітряним силам РФ і Сирії.

    5 квітня Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини повідомив, що число загиблих в результаті можливої хімічної атаки в місті Хан-Шейхун збільшилося до 72 осіб.

    Комісія ООН почала розслідування хімічної атаки в Сирії.

    США звинуватили Росію у хімічній атаці у Сирії. Німеччина також поклала відповідальність за хіматаки в Сирії на Росію та Іран.


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