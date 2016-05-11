Росія мобілізувала елітну групу кібервоїнів – The Financial Times

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Офіційні особи в США, Великій Британії, Ізраїлі та Німеччині розповіли виданню, що вони вважають, що група APT28 управляється Головним розвідувальним управлінням Генштабу РФ

Хакерська група APT28, яка, за даними експертів з питань кібербезпеки, є підрозділом Головного розвідувального управління Генштабу РФ, активна протягом як мінімум 10 років та встигла завдати шкоди найбільш вразливим та важливим військовим та дипломатичним організаціям на Заході. Про це йдеться в аналізі британського видання The Financial Times.

Видання провело розмови із більш ніж десятком провідних фахівців зі знанням діяльності хакерської групи APT28, включаючи вище керівництво розвідок та військових посадових осіб, а також цивільних експертів щодо інформаційної безпеки, які мають досвід з перших рук щодо хакерських атак.

Офіційні особи в США, Великій Британії, Ізраїлі та Німеччині розповіли виданню, що вони вважають, що група APT28 управляється Головним розвідувальним управлінням Генштабу РФ. «Москва послідовно заперечує свою причетність до APT28», – повідомляє The Financial Times.

Видання згадує одну з перших серйозних кібератак, здійснену ще у 2015 році групою APT28 на TV5Monde, четверту найбільшу французьку телевізійну мережу, після BBC, CNN та MTV. «Після хакерської атаки на французьку TV5Monde у 2015 році прокремлівська APT28 стала сміливішою у виборі цілі для атаки», – йдеться у матеріалі.

За даними аналітиків з питань кібербезпеки, попередніми мішенями групи були Academi (або Блеквотер), одна з найбільших приватних військових компаній США; міністерства оборони Франції та Угорщини, військові аташе НАТО, ОБСЄ, Державний департамент США та інші. Видання також згадує «зухвалу» операцію групи APT28 під час передвиборної кампанії в США, коли відбулася атака на Національний комітет Демократичної партії для дискредитації Хілларі Клінтон. «Багато хто побоюється, що діяльність групи далека від завершення», – зазначає видання.

За словами одного з чиновників НАТО, минулого року кількість кібератак на Альянс зросла на 60%. Крім того, як повідомило високопоставлене джерело в Єврокомісії, атаки на інституції ЄС збільшилися на 20%.

За інформацією видання «Коммерсантъ», Росія витрачає щорічно 300 млн доларів на «кіберармію», де задіяно близько тисячі осіб.