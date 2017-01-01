Росія може шантажувати Трампа - екс-депутат Держдуми

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Дональд Трамп

Ілля Пономарьов не виключає, що Москва може використати ймовірність імпічменту Трампа для тиску на нього

Сценарій з імпічментом Дональда Трампа цілком реальний. Про це сказав в коментарі виданню «Гордон» колишній депутат Державної думи Росії Ілля Пономарьов.

«У США політичні противники Трампа - як демократи, так і республіканці - мають намір використовувати скандал з нібито допомогою Росії під час виборів в якості підстави для відсторонення його від посади. Я особисто всі ці скандали сприймаю не в контексті російсько-американських відносин, а в контексті внутрішніх розборок в США. Не варто перебільшувати роль чинного президента США Барака Обами в цій ситуації. Це розборки Демократичної партії і незадоволених республіканців з командою Трампа», - зазначив Пономарьов.

Він не виключає, що Москва може використати ймовірність імпічменту Трампа для тиску на нього.

«Хочу сказати, що ймовірність імпічменту Трампа вже зараз досить серйозна і при цьому вона продовжує зростати. Росія буде використовувати ризик імпічменту для тиску на Трампа. Всі гадають, який є компромат на республіканця: чи то видані його структурам кредити, чи то його розваги на конкурсі краси в Москві. Зокрема, цим питанням дуже цікавляться американські ЗМІ. Але це все, навіть якщо і буде підтверджено, не можна порівнювати з виборчою кампанією. Тому РФ може шантажувати Трампа, погрожуючи опублікувати підтвердження допомоги йому під час виборів», - підкреслив Пономарьов .

На його думку, у відповідь на російські кібератаки США зміцнять сили НАТО в Східній Європі.

Раніше американська розвідка офіційно назвала Путіна ініціатором кібератак під час президентських виборів у США. Спецслужби США повідомили, що Москва зламала електронну пошту національного комітету Демократичної партії та інших, а потім оприлюднила листи, щоб зашкодили кампанії Хілларі Клінтон та допомогти Дональду Трампу.

Як повідомляють американські ЗМІ, передані Трампу документи про «втручання» Росії в американські президентські вибори містять у собі інформацію про нібито наявний у Москви компромат на майбутнього главу держави

Трамп назвав факти втручання РФ у процес американських виборів «політичним полюванням на відьом».