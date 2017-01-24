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    Росія може залишитися без смартфонів і планшетів через санкції США проти ФСБ

    • Сьогодні, 09:29
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    Ввезення в Росію будь-яких пристроїв з функцією шифрування - а це і мобільні телефони, і планшети, і навіть звичайні бездротові миші - підлягає обов'язковому погодженню з ФСБ

    Санкції США проти Федеральної служби безпеки можуть ускладнити поставки електроніки в Росію, оскільки спецслужба контролює імпорт всіх пристроїв з шифруванням.

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    Про це повідомляє РБК з посиланням на джерела в юридичних фірмах і компанії, що займається виробництвом смартфонів.

    Ввезення в Росію будь-яких пристроїв з функцією шифрування - а це і мобільні телефони, і планшети, і навіть звичайні бездротові миші - підлягає обов'язковому погодженню з ФСБ (т.зв. нотифікації), але американським постачальникам тепер заборонена будь-яка взаємодія з ФСБ. Проте для відправки продукції на російський ринок вони повинні подавати заявку про алгоритми шифрування, які зараз є майже в будь-яких пристроях.

    За даними Євразійської економічної комісії (ЄЕК), з 29 грудня 2016 року, коли ввели санкції, не було зареєстровано жодного нового дозволу для американських виробників. Чи були подані з тих пір заявки на такі дозволи, в ЄЕК не уточнили.

    Представники найбільших виробників електроніки і програмного забезпечення відмовилися коментувати потенційні ризики від внесення ФСБ до списку санкцій. При цьому в Dell заявили, що «всі процеси нотифікації відбуваються в штатному режимі».

    У свою чергу виконавчий директор посередника в оформленні сертифікатів, компанії «Юко» Станіслав Кузнєцов розповів, що зараз заявки в ФСБ подають не самі американські компанії, а їхні представники або російські юридичні особи.

    Нагадаємо, 29 грудня США ввели санкції проти Росії через кібератаки.

    Держдепартамент оголосив персонами нон-грата 35 російських дипломатів.

    У розділі «компанії і відомства» списку санкцій значаться ФСБ РФ і ГРУ Генштабу РФ як окремі об'єкти обмежувальних заходів.

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