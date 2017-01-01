Росія намагається розсварити всі країни – президент Естонії

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Керсті Кальюлайд

Доки Росія не почне змінюватися зсередини, не варто очікувати, що Захід відновить із нею більш тісні зв'язки – Кальюлайд

У міжнародній політиці Росія зараз намагається всіх налаштувати один проти одного. Про це заявила президент Естонії Керсті Кальюлайд, повідомляє Delfi.

За словами Кальюлайд, Росія хоче впливати на демократичні процеси в країнах, використовуючи будь-які помітні тріщини.

Президент Естонії вважає, що доки Росія не почне змінюватися зсередини, не варто очікувати, що Захід відновить з нею більш тісні зв'язки.

Кальюлайд погодилася з думкою свого попередника про те, що естонців, латишів і литовців не можна розглядати як єдине ціле – балтів, але співпраця дуже важлива, вона збільшує вагу у міжнародній політиці.

Як повідомлялося, Росія вже розпочала безпрецедентну інформаційну кампанію перед виборами до німецького Бундестагу в 2017 році. Одна з її рис – цілеспрямовані атаки на людей, які виступають проти агресії Росії, зокрема на Ангелу Меркель. Експерти стверджують, що, зокрема, буде запущено фейкові новини, для того щоб облити її брудом у сфері особистого життя. Головне завдання – представити Меркель в образі розпалювальниці війни і політика, який просуває не німецькі, а американські інтереси.

Раніше Європарламент ухвалив резолюцію щодо протидії російським ЗМІ. Резолюція має назву «Стратегічні комунікації ЄС як протидія пропаганді третіх сторін», її запропонувала польський депутат Ганна Фотига.