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Включення 200 миль узбережжя Чорногорії в альянс закріпить майже повний контроль НАТО над Північним Середземномор'ям

«Росія як і раніше намагається зірвати вступ Чорногорії до НАТО за допомогою численних кібератак після невдалої спроби державного перевороту в минулому році, але ніхто не зможе запобігти приєднання маленької балканської держави до альянсу вже в наступному місяці, заявив міністр оборони країни Предраг Бошкович», - передає Bloomberg.

Законодавці держави, що має вихід в Адріатику, офіційно схвалять вступ в НАТО в п'ятницю, сказав Бошкович. Чорногорія сподівається взяти участь у саміті альянсу 25 травня в якості повноправного члена, зазначив він.

У статті йдеться, що це схвалення свідчить про зміну геополітичної лояльності колишньої югославської республіки, яку історично об'єднували з Росією релігійні і культурні зв'язки. Включення 200 миль її узбережжя в альянс закріпить майже повний контроль НАТО над Північним Середземномор'ям.

Бошкович заявив, що його міністерство намагається «на щоденній основі» оборонятися від «кібератак на державні інститути» і комп'ютери військових офіцерів, що містять секретні дані. «У Росії є свої інтереси, і вона це продемонструвала, - сказав міністр. - Звичайно, це Кремль. Це факт».

«Військовий потенціал Подгориці близький до нуля, однак географічне розташування дозволяє посилити контроль за Балканами», - прокоментував вступ Чорногорії до НАТО міністр оборони Росії Сергій Шойгу в середу.

«Чорногорія в курсі щодо свого розміру, - зазначив Бошкович. - Але, що має більше значення, ми хочемо зробити свій внесок в те, щоб зробити традиційно неспокійні Балкани більш безпечним місцем».