Росія не бачить порушень у визнанні «паспортів Л/ДНР» - дипломат РФ

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Петро Ільїчов

Представник Росії при ООН стверджує, що рішення про визнання псевдопаспортів приймалось «в інтересах людей»

Росія проводовжує наполягати на тому, що визнання нею так званих «паспортів Л/ДНР» не суперечить жодним міжнародним зобов'язанням. Про це сьогодні під час засідання Радбезу ООН заявив перший заступник глави постійного представництва Росії при ООН Петро Ільїчов, повідомляє «Укрінформ».

«Що стосується звинувачень, що російське рішення про визнання документів «ДНР/ЛНР» нібито протирічить Мінським домовленостям, нагадаю, що це рішення не протирічить жодним міжнародним зобов'язанням нашої країни», - заявив російський дипломат.

Він зауважив, що це рішення було прийняте Кремлем нібито «в інтересах людей для реалізації їхніх прав і свобод в умовах». При цьому представник РФ традиційно звинуватив український уряд у тому, що той «здається, добивається протилежного».

Водночас, Ільїчов цинічно заявив про недопустимість зриву Мінських угод.

«Потрібно забезпечити виконання тих домовленостей, які досягнуті в рамках переговорного процесу, в тому числі на рівні лідерів «Нормандського квартету». В іншому випадку конфлікт загрожує стати замороженим», - заявив російський дипломат.

Нагадаємо, у суботу, 18 лютого, президент Росії Володимир Путін своїм указом визнав дійсними «документи», що засвідчують особу, а також «реєстраційні знаки транспортних засобів, видані терористичними організаціями «ДНР» і «ЛНР». Водночас Білорусь відмовилася визнавати «паспорти» «Л/ДНР».

Президент України Петро Порошенко закликав Євросоюз посилити санкції проти РФ за визнання Путіним «паспортів» «Л/ДНР».

Також сьогодні на засіданні Радбезу ООН посол Сполучених Штатів Америки при Організації Об’єднаних Націй Ніккі Гейлі заявила, що визнання Росією документів окупаційних режимів «ЛНР» та «ДНР» суперечать зусиллям для встановлення миру на Донбасі.