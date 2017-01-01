Росія не братиме участі в «Євробаченні»

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У Європейському союзі мовлення «рішуче засудили» рішення України заборонити в’їзд Самойловій

Росія не братиме участі в 62-му міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення» в Києві. Про це ввечері в четвер, 13 квітня, повідомили на своєму сайті організатори конкурсу - Європейська мовна спілка.

Згідно з повідомленням, офіційний ретранслятор на території РФ - «Перший канал» - відхилив усі компромісні пропозиції, запропоновані EBU. Ішлося про можливість для російської співачки Юлії Самойлової виступити на конкурсі віртуально, за допомогою супутникового зв'язку, або послати на конкурс іншого представника чи представницю Росії, який чи яка могли б безперешкодно в'їхати до України.

«На жаль, обидві пропозиції були відхилені Першим каналом, а нині вони повідомили, що не мають наміру транслювати конкурс «Євробачення-2017». На жаль, це означає, що Росія вже не матиме змоги взяти участі в цьогорічному конкурсі», - вказано в заяві EBU.

У Європейському союзі мовлення «рішуче засудили» рішення України заборонити в’їзд російській учасниці конкурсу популярної пісні «Євробачення» в Києві після того, як у Москві заявили про відмову транслювати цьогорічний конкурс на території Росії.

Як повідомляє EBU у своїй офіційній заяві, голова контактної групи пісенного конкурсу «Євробачення» Франк Дітер Фрайлінґ заявив, що це рішення «глибоко підриває цілісність і неполітичну природу» конкурсу.

«Ми дуже хотіли, щоб усі 43 країни змогли взяти участь, і зробили все, щоб цього досягти», – заявили в організації, яка проводить щорічний конкурс, нагадавши, що пропонували російській стороні як вихід дистанційну участь російської виконавиці Юлії Самойлової або заміну російського учасника і що російська сторона відкинула обидві пропозиції.

Раніше в четвер у Росії телевізійний «Перший канал», що мав цього року транслювати конкурс популярної пісні «Євробачення» з Києва, заявив, що відмовляється транслювати його у своїй країні. Причиною канал назвав те, що ситуацію навколо російської конкурсантки, якій заборонений в’їзд до України через порушення українських законів, не вдалося врегулювати.

Як заявив канал, раніше цього дня він отримав листа від Європейського союзу мовлення про те, що проблему з участю росіянки Юлії Самойлової врегулювати не вдалося.