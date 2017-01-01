Росія не може закінчити будівництво ТЕС в окупованому Криму через санкції

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Глава російського міністерства енергетики Олександр Новак

Проблема полягає в «недопостачанні устаткування»

Завершення будівництва ТЕC в анексованому Севастополі й Сімферополі затримується через західні санкції, повідомляють російські ЗМІ з посиланням на главу російського міністерства енергетики Олександра Новака.

Як повідомляє ТАСС, Олександр Новак, виступаючи на засіданні Ради Федерації Росії 12 квітня, зазначив, що проблема полягає в «недопостачанні устаткування».

«Роботи йдуть, вони не зупинені, не дивлячись на проблеми з постачанням устаткування західною компанією, роботи тривають і йде робота з купівлі іншого обладнання. Так, там буде невеликий зсув у термінах», – сказав російський міністр.

Російський «Інтерфакс» повідомляє, що Олександр Новак анонсував поставки до окупованого Криму обладнання, яке розташовується в Росії до запровадження санкцій, або з третіх країн.

Видання нагадує, що глава держкорпорації «Ростех» Сергій Чемезов стверджував, що компанія може добудувати дві електростанції в Криму, якщо зможе домовитися про імпорт із Ірану турбін, які виробляються компанією Mapna за ліцензією Siemens.

Будівництво двох теплових електростанцій у Сімферополі й Севастополі по 470 мегават відбувається в рамках російської цільової програми «Соціально-економічний розвиток Криму й Севастополя до 2020 року». Запровадження в експлуатацію перших блоків теплових електростанцій було заплановане на вересень 2017 року, друге – 2018 року, проте терміни переносяться через відсутність обладнання.

В анексованому Росією Криму, незважаючи на запуск третьої нитки російського енергомосту навесні 2016 року, тривають відключення світла. З грудня 2015 року до Криму перестала надходити електроенергія з материкової України через пошкодження електроопори в Херсонській області. Зараз Крим забезпечується за рахунок власної генерації, генераторних установок із Росії й енергомостом із Кубані.