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    Росія не збирається відмовлятися від ядерної зброї в обмін на їжу

    • Сьогодні, 09:57
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    Москва не піде на поступки в питанні зброї в обмін на зняття санкцій США

    Москва розглядає можливість діалогу з Вашингтоном щодо скорочення ядерних озброєнь, але це питання не може бути пов’язане із скасуванням санкцій Заходу проти Росії

    Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков у штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку, повідомляє «Радіо Свобода».

    «Санкції – це не предмет для діалогу. Не ми їх вводили і не нам їх скасовувати. Критерії скасування санкцій ми не обговорювали і не обговорюємо. Всі ці санкції вводилися під надуманими і незаконними приводами», – сказав Рябков.

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    За його словами, Росія відкрита для обговорення питання про стримування ядерних озброєнь, проте наголосив, що Москва не піде на поступки в питанні зброї в обмін на зняття санкцій США.

    «Без діалогу взагалі нічого не вийде, але було б наївно очікувати, що Москва з якихось міркувань перегляне свою лінію. Ця лінія не кон’юнктурна, а пов’язана із розумінням національних інтересів Росії», – каже Рябков.

    Нагадаємо, радник обраного президента США Дональда Трампа по взаємодії з бізнесом Ентоні Скарамуччі висловив думку, що санкції США щодо Росії мали зворотний ефект і швидше згуртували російський народ навколо свого президента Володимира Путіна.

    Раніше Ентоні Скарамуччі заявив, що Росія і США протягом цього року можуть поліпшити відносини, так як у Трампа є бачення спільних інтересів, в тому числі в питанні антиросійських санкцій.

    Нещодавно президент США Дональд Трамп заявив про можливість укладення угоди з Росією ‎про «суттєве зменшення» ядерного арсеналу в обмін на зняття санкцій.

    Тим часом ЦРУ просить Трампа зберігати жорсткість щодо Росії.

    Сам Трамп обіцяв зберегти санкції проти Росії «принаймні протягом певного періоду часу».

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