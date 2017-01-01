Росія ніколи не створить кримським татарам в Криму автономії - експерт

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Фото: Наталія Малиновська, Главком Експерт Інституту демократії ім. П. Орлика Наталя Беліцер

В окупованому Росією Криму кримські татари не мають шансів отримати статус корінного народу, переконана Наталя Беліцер

Російська Федерація ніколи не дозволить створити кримським татарам національно-територіальну автономію. Є законодавчий бар’єр, згідно з яким корінними народами можуть бути тільки малочислені групи до 50 тисяч осіб. Кримських татар до окупації було 300 тисяч. Про це розповіла експерт Інституту демократії ім. П. Орлика Наталя Беліцер під час прес-конференції в прес-центрі «Главкома».

Вона переконана, що в анексованому Росією Криму кримські татари не мають шансів отримати статус корінного народу.

«Вони також не можуть реалізувати своє право на самовизначення шляхом встановлення національно-територіальної автономії. Бо в Росії є законодавчий бар’єр. Згідно цього корінними народами вважаються лише нечисленні етнічні спільноти, кількість яких не перевищує 50 000 осіб. Кримських татар до окупації було близько 300 000 в Криму», - говорить Беліцер.

За її словами, уже після анексії Росія намагалася створити так звану альтернативу в «Республіці Крим» Південного федерального округу РФ – національно-культурні автономії не тільки для кримських татар, а й низки національних меншин, в першу чергу депортованих німців, болгар, греків та вірменів.

«В Росії національно-культурні автономії створювалися, щоб приборкати «етнократичну еліту», а також з метою відвернути загрози потенційних сепаратистських рухів. Так, 17 червня 1996 року ухвалили Федеральний закон «Про національно-культурну автономію». в цей закон вносили зміни і доповнення 9 разів. І в самій Росії експерти оцінюють цей закон досить неоднозначно. Вони вважають, що це «клуби за інтересами». Головними вадами російської моделі національно-культурної автономії Росії є її декларативний характер. Сьогодні в РФ існує 934 зареєстрованих національно-культурних автономій, при тому значна частина репрезентує одну й ту саму етнічну спільноту», - резюмувала експерт.

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