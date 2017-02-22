Росія оголошує «фейковими» всі новини, які суперечать її альтернативній реальності – The New York Times

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Перейнявши метод президента Трампа, Росія оголошує «фейковими» будь-які статті, які їй не до вподоби – видання

Офіційний представник міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова представила публіці новий розділ на сайті відомства, покликаний загострювати увагу на статтях, які міністерство вважає «фейковими новинами». Статті, викладені на сайті, позначені великим червоним штампом з англійським написом FAKE і підписом, що інформація, яка в них міститься, «не відповідає дійсності», пише The New York Times.

Тоді ж міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що створено спеціальні сили, яким доручено вести інформаційну війну. «Це не здивувало офіційних осіб США та Європи, котрі як мінімум два останніх роки борються з інформаційною війною Кремля. Нова витівка МЗС з маркуванням «фейкових новин», схоже, вписується в закономірність, помічену багатьма аналітиками: створюються «альтернативні реальності», покликані посіяти сум'яття у людей і тим самим дискредитувати всі джерела новин», – ідеться у статті.

Як припускає видання, ініціатива МЗС – реакція на численні повідомлення преси за останній рік, що загострюють увагу на фейкових новинах, що йдуть від Росії. Зі свого боку, журналіст вказує: «Є дуже виразна різниця між тим, в поширенні чого звинувачується Росія, і тим, що сама Росія оголосила «фейковими новинами».

Після того як у 2014 році над Україною було збито авіалайнер Malaysia Airlines, «Росія почала гарячково видавати альтернативні версії того, що сталося, в основному фантастичні і які здебільшого покладали провину на Україну», – стверджує видання.

«Коли в останні роки загострилися суперечності з Європою, спливли всілякі підроблені матеріали. Наприклад, державні ЗМІ і російські офіційні особи помилково стверджували, що 13-річна російська іммігрантка в Німеччині була викрадена і зґвалтована, а сайти, пов'язані з Росією, поширювали чутки, наприклад, про те, що Швеції пропонували продавати зброю жінкам-бойовикам «Ісламської держави», – йдеться у статті.

На думку видання, ті матеріали, які російський МЗС оголошує «фейковими новинами», – це, безперечно, «більш мейнстримівські» за своїм характером матеріали, ніж вищенаведені приклади. «Схоже, перейнявши метод президента Трампа, Росія оголошує «фейковими» будь-які статті, які їй не до вподоби», – йдеться в статті.