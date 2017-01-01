Росія перекидає важку військову техніку до кордону з КНДР

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Важка російська техніка

Жителі Далекого Сходу побоюються ймовірного радіоактивного зараження в разі застосування ядерної бомби

У Росії відбувається передислокація важкої військової техніки в бік кордону з Північною Кореєю на тлі побоювань щодо ймовірного збройного загострення між КНДР і США. Про це повідомляють місцеві засоби інформації на Далекому Сході.

Жителі прикордонних районів стали свідками великих військових конвоїв, які пересуваються поїздами і автошляхами. Веб-сайт DVHab.ru пише, що місцеві жителі побоюються ймовірного радіоактивного зараження в разі застосування ядерної бомби.

Офіційний представник російського міністерства оборони назвав ці пересування техніки частиною «звичайних» військових навчань.

І США, і КНДР попередили про можливість превентивних ударів. Лідери Північної Кореї останнім часом наголошують, що можуть застосувати ядерну зброю.

Рада безпеки ООН 20 квітня різко засудила Північну Корею за останні випробування балістичних ракет, наголосивши на можливості запровадження нових санкцій проти Пхеньяна через «надзвичайно дестабілізуючу поведінку». В одноголосно ухваленій заяві Ради безпеки міститься вимога «не проводити подальших ядерних випробувань», оскільки це надзвичайно посилює напруження у регіоні і поза його межами.

28 квітня Рада безпеки проведе спеціальне засідання, присвячене північнокорейській ядерній програмі. Воно пройде під головуванням держсекретаря США Рекса Тіллерсона, зі звітом виступить генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш.

«Главком» також повідомляв, що США можуть включити Північну Корею до списку спонсорів тероризму.

Джерело: Радіо Свобода