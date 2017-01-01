Росія перекинула на Донбас десять нових бронетранспортерів, – Тимчук



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бойовики на Сході України замюють зламану важкої бронетехніки на нову

Росія продовжує перекидати в окуповані райони Донбасу зброю і техніку, повідомив координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук у себе на сторінці у Facebook.

За даними Тичука, на станцію «Новий Світ» прибула російська бронетехніка – десять одиниць БТР-80. Дані БТРи перекинуті в населений пункт Старобешеве і призначені для укомплектування однієї з нових ротних тактичних груп (РТГр), що формуються у складі «1-го АК ДНР».

Крім того, самі бойовики також продовжують перекидати зброю, живу силу і техніку. За словами Тимчука, в районі Донецька на Спартак за добу перекинуті дев'ять високооборотних «Уралів» і один «Камаз» з боєприпасами. Через Олександрівськ і далі по Бахмутській трасі терористи за добу перекинули не менше трьох одиниць мінометів калібру 120 мм, два БТР-80 і два МТ-ЛБ. На приморському напрямку окупанти перекидають техніку в район Свободного (Тельманівський район), де розташований полігон підрозділів «1-го АК ДНР».

«Цей полігон активно використовується командуванням окупантів як для безпосередньої підготовки підрозділів «1-го АК ДНР», так і для відпрацювання їх взаємодії з підрозділами ЗС РФ, які прибувають з території Росії», - зазначає Тимчук.