Росія підвищує ціну на газ для Європи

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Незважаючи на розпропагандований російським керівництвом економічний розворот на схід, Європа залишається для «Газпрому» найважливішим ринком збуту

Російський концерн «Газпром» анонсував підвищення ціни на газ на 10% для Європи, пише Handelsblatt.

«Експортна ціна на газ для Євросоюзу в 2017 році може скласти 180-190 доларів за тисячу кубометрів», - заявив заступник голови правління «Газпрому» Олександр Медведєв. У минулому, нагадує видання, Європа платила за паливо в середньому 167 доларів за тисячу кубометрів.

Цінове підвищення не стало несподіванкою: в минулому році ціна на нафту зросла з 28 доларів за барель майже вдвічі, а «Газпром» завжди прив'язував газові ціни до нафтових. Однак газовий гігант, як правило, реагує на скачки в ціні на нафту із затримкою в 6-9 місяців. Ще минулого літа «Газпром»погодився на знижку в 30 доларів за тисячу кубометрів, йдеться у статті.

На цей же раз «Газпром» не бачить жодних приводів для надання знижок, тим більше, в 2016 році що році йому вдалося збільшити свою частку на європейському ринку з 31 до 34%, і він експортував до Європи рекордні 179,3 млрд кубометрів газу.

«Як би там не було, але в середньостроковій перспективі європейським споживачам не варто серйозно турбуватися з приводу витрат на опалення, - зазначає видання. - Навіть якщо підвищення цін виглядає дещо загрозливим, Росія, як і раніше, зацікавлена в європейських клієнтах».

Незважаючи на розпропагандований російським керівництвом економічний розворот на схід, енергетичний сектор - консервативний. І Європа, як особливо підкреслив Медведєв, «була і залишиться для «Газпрому» найважливішим ринком збуту». У керівництві концерну впевнені, що він зможе зберегти нинішню частку на європейському ринку і при підвищенні ціни на газ. Крім Медведєва, такої ж точки зору дотримується голова ради директорів «Газпрому» Віктор Зубков.

«Тим часом прогнози «Газпрому» - це одне, а реальність - зовсім інше», - зазначає автор, нагадуючи про те, що в 2008 році глава компанії Олексій Міллер передбачав ціну в 500-1000 доларів за тисячу кубів».