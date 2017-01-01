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    Росія планує повернути Ходорковського до країни

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    Михайло Ходорковський
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    Михайло Ходорковський

    Місце перебування екс-співвласника «ЮКОС» з’ясують правоохоронці

    Слідчий комітет Російської Федерації з'ясовує місцезнаходження екс-співвласника нафтової компанії «ЮКОС» Михайла Ходорковського для його екстрадиції в Росію. Про це заявила представник Слідкому Світлана Петренко, пишуть російські ЗМІ.

    Зокрема, Петренко нагадала, що Ходорковського підозрюють у скоєнні тяжких злочинів, пов'язаних з вбивством мера Нафтоюганська Володимира Пєтухова і замахами на вбивство керуючого компанії East Petroleum Handelsges mbh Євгена Рибіна.

    «По справі тривають слідчі дії та оперативно-розшукові заходи, у тому числі спрямовані на отримання достовірної інформації про місце знаходження обвинуваченого для вирішення питання про його екстрадицію в РФ», - додала Петренко.

    Як повідомляв «Главком», раніше Ходорковський прогнозував, що президент РФ Володимир Путін збирається піти у відставку до 2024 року.

    Росія Путін Михайло Ходорковський
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