Росія почала «брязкати зброєю» на своїх західних кордонах



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зазначається, що польові виходи триватимуть протягом місяця і завершаться заліковими тактичними і тактико-спеціальними навчаннями з бойовою стрільбою та практичними пусками ракет

У Західному військовому окрузі Росії розпочався масштабний польовий вихід військових частин і підрозділів військової протиповітряної оборони.

Про це повідомляє прес-служба міноборони РФ.

Зазначається, що польові виходи триватимуть протягом місяця і завершаться заліковими тактичними і тактико-спеціальними навчаннями з бойовою стрільбою та практичними пусками ракет.

На п'яти спеціалізованих полігонах округу розрахунки переносних зенітних ракетних комплексів «Ігла» і «Верба», зенітних ракетних комплексів «Тор» і «Стріла-10», зенітних самохідних установок «Шилка» і зенітних гарматно-ракетних комплексів «Тунгуска» вирішуватимуть завдання зі знищення повітряних цілей, які імітуватимуть штурмовики, ударні вертольоти і безпілотні літальні апарати умовного противника.

Загалом до польових занять залучено 1,2 тис. військовослужбовців, задіяно близько 800 одиниць озброєння і військової техніки.

Джерело: УНН