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    Росія почала «брязкати зброєю» на своїх західних кордонах

    • Сьогодні, 11:25
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    Зазначається, що польові виходи триватимуть протягом місяця і завершаться заліковими тактичними і тактико-спеціальними навчаннями з бойовою стрільбою та практичними пусками ракет

    У Західному військовому окрузі Росії розпочався масштабний польовий вихід військових частин і підрозділів військової протиповітряної оборони.

    Про це повідомляє прес-служба міноборони РФ.

    Зазначається, що польові виходи триватимуть протягом місяця і завершаться заліковими тактичними і тактико-спеціальними навчаннями з бойовою стрільбою та практичними пусками ракет.

    На п'яти спеціалізованих полігонах округу розрахунки переносних зенітних ракетних комплексів «Ігла» і «Верба», зенітних ракетних комплексів «Тор» і «Стріла-10», зенітних самохідних установок «Шилка» і зенітних гарматно-ракетних комплексів «Тунгуска» вирішуватимуть завдання зі знищення повітряних цілей, які імітуватимуть штурмовики, ударні вертольоти і безпілотні літальні апарати умовного противника.

    Загалом до польових занять залучено 1,2 тис. військовослужбовців, задіяно близько 800 одиниць озброєння і військової техніки.

    Джерело: УНН

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