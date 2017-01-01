Росія почала «брязкати зброєю» на своїх західних кордонах
- Сьогодні, 11:25
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Зазначається, що польові виходи триватимуть протягом місяця і завершаться заліковими тактичними і тактико-спеціальними навчаннями з бойовою стрільбою та практичними пусками ракет
У Західному військовому окрузі Росії розпочався масштабний польовий вихід військових частин і підрозділів військової протиповітряної оборони.
Про це повідомляє прес-служба міноборони РФ.
Зазначається, що польові виходи триватимуть протягом місяця і завершаться заліковими тактичними і тактико-спеціальними навчаннями з бойовою стрільбою та практичними пусками ракет.
На п'яти спеціалізованих полігонах округу розрахунки переносних зенітних ракетних комплексів «Ігла» і «Верба», зенітних ракетних комплексів «Тор» і «Стріла-10», зенітних самохідних установок «Шилка» і зенітних гарматно-ракетних комплексів «Тунгуска» вирішуватимуть завдання зі знищення повітряних цілей, які імітуватимуть штурмовики, ударні вертольоти і безпілотні літальні апарати умовного противника.
Загалом до польових занять залучено 1,2 тис. військовослужбовців, задіяно близько 800 одиниць озброєння і військової техніки.
Джерело: УНН